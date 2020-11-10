Міністерство оборони і Генштаб Вірменії ухвалили заяву, в якій закликали припинити кровопролиття в Нагірному Карабасі. З таким зверненням вірменські військові виступили через кілька годин після підписання угоди про закінчення війни в Карабасі.

У заяві ствердили, що війна повністю не завершилася, адже бойові дії в Арцах ще тривають. Про це повідомили на сайті News.am.

До теми Я не брав участі ні в яких переговорах, – президент Вірменії про угоду щодо Нагірного Карабаху

Позиція президента Вірменії

За словами президента Вірменії Армена Саркісяна, він дізнався про підписану угоду про припинення війни та про її умови зі ЗМІ.

Як з президентом республіки зі мною, на жаль, не провели консультацій і обговорень щодо цього документа. Я не брав участі в жодних переговорах,

– зазначив Саркісян.

Також він заявив, що угода про припинення війни має стати основою для обговорень. Президент Вірменії повідомив, що ініціює політичні консультації, аби якомога швидше узгодити рішення щодо захисту національних інтересів.

Угода щодо миру в Нагірному Карабасі: що відомо

Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду про мир приблизно опівночі 10 листопада 2020 року.

приблизно опівночі 10 листопада 2020 року. Спільну заяву зробили президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та президент Росії Володимир Путін.

Згідно з документом, оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту з 00:00 хвилин за київським часом 10 листопада 2020 року.

з 00:00 хвилин за київським часом 10 листопада 2020 року. Президент Азербайджану заявив, що ця угода ставить крапку у врегулюванні багаторічного карабаського конфлікту.

Більше новин про конфлікт Вірменії та Азербайджану читайте тут.