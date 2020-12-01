Криза навколо Конституційного Суду – це не лише про суддю Тупицького, його соратника Вовка чи навіть про п'яту колону Кремля на чолі з кумом Путіна, це про геополітичний вибір України. Наразі карта КСУ розігрується як протистояння США та Росії за вплив на Україну.

Роль агентури Кремля із задоволенням взялася виконати ОПЗЖ разом зі своїм потішним клоуном Іллею Кивою. Детальніше про це – у новому випуску відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі.

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США висловили підтримку президенту Володимиру Зеленському в його бажанні перезавантажити Конституційний Суд. Про це написала головна газета американського істеблішменту The Washington Post, де закликала нового президента Джо Байдена запросити Зеленського до США, а також запровадити санкції для суддів КСУ.

Також тимчасова повірена у справах США в України Кристина Квін нагадала, що зірвати антикорупційні досягнення намагаються проросійські політики та їхні телеканали.

Вона розповіла про "дезінформацію, що поширюється як з російської території, так і за допомогою українських поплічників Росії — деякі з яких засідають у Верховній Раді". Натяк на Медведчука – більш ніж прозорий.

Акція ОПЗЖ під посольством

І з відповіддю родич Путіна не забарився, під посольством США в Києві пройшла акція за участю Іллі Киви та "тітушок", які одягли маску Сороса і знущалися з дівчини в національному костюмі. Це відбулось під гаслом "руки геть від Конституційного Суду".

Акція позбавлена сенсу – хіба що ОПЗЖ хотіло показати, що не лише мовчки паразитує на московських вливаннях, а показує хоч якусь діяльність в освоєнні бюджетів, які приходять від кумів Медведчука.



Акція відбулась під гаслом "руки геть від Конституційного Суду" / Фото NewsOne

Однак справжнім відкриттям, що показує залаштункову гру навколо КСУ, була присутність на акції депутатки від ОПЗЖ Антоніни Славицької. Вона стала відсутнім елемент в мозаїці останніх подій. Логіка викладу щодо геополітичної гри Кремля вказує на те, що:

► Славицька пов'язана з одіозним суддею Павлом Вовком близькими особистими відносинами. Є підозри, що в них спільна дитина – син, якого Славицька вказує у своїй декларації без графи "по батькові", можливо, щоб не світити "Павлович".

► Вона фігурує на записах Вовка, які робило НАБУ – домовлялася про зустрічі для Вовка з людьми, які допомагали йому в брудних справах. Також Славицька була фігурантом розслідування НАЗК щодо конфлікту інтересів, зокрема, в частині особистих відносин із Вовком. Тобто Славицька кровно зацікавлена в тому, щоб Вовк був безкарним.



Славицька домовлялася про зустрічі для Вовка / Фото пресслужби ОПЗЖ

► Депутатка була підписантом і навіть доповідачем КСУ одіозних звернень ОПЗЖ, спрямованих проти антикорупційних органів. За результатами чого зробили безкарними сотні фігурантів антикорупційних розслідувань. Що спричинило напруження відносин між Україною та Заходом.

► Славицька особисто прийшла взяти участь у проросійському шабаші під посольством США, тобто навіть не приховує своїх ідеологічних симпатій. І це не дивно, адже сам Вовк є близьким до проросійських сил, його суд ухвалював нікчемне та потім скасоване рішення щодо втручання України у вибори США проти Трампа. Водночас Вовк є парафінином Московської церкви.

Роль спікера Дмитра Разумкова

Антоніна Славицька є членом робочої групи спікера ВР Дмитра Разумкова щодо виходу з конституційної кризи. І це є тотальним абсурдом, адже її руками цю кризу було створено, зокрема, щоб врятувати коханого від проблем. Загалом роль спікера Разумкова у відповідних подіях теж є дивною та викликала несприйняття серед послів та антикорупційного середовища.

Замість того, щоб підтримати ідею перезавантаження КСУ, який залишився атавізмом епохи Януковича, спікер почав заговорювати проблему.

Він запропонував рішення у вигляді тимчасового закону про повернення відповідальності за брехню в деклараіції, який є неконституційним – адже він суперечить тому ж рішенню суду. І всі справи, відкриті заново за брехню, так само будуть заново закриті.

Водночас Разумков почав блокувати ідею перезапуску Конституційного Суду в цілому. Однак без радикального, але необхідного заходу не обійтися.

Розклад сил у суді

Голосування щодо останнього скандального рішення КСУ про скасування антикорупційної реформи показало реальний розклад сил в суді. 11 суддів на чолі з Тупицьким готові надалі продовжувати свою підривну діяльність проти закріпленого в Конституції стратегічного геополітичного курсу на ЄС і НАТО.

9 суддів з 11 – це все судді загальної юрисдикції, зокрема генерали старої судової системи, колишні голови апеляцій і колишні судді вищих судів. Вони тісно пов'язані між собою старими корупційними зв'язками і новими справами вже в КСУ після перевороту, а також – почуттям корпоративної судової солідарності.



11 суддів на чолі з Тупицьким готові надалі продовжувати підривну діяльність / Фото "Радіо Свободи"

Тупицький очолює цю групу в обмін на різноманітні "плюшки", а також претендує на роль захисника привілеїв старої судової системи. За той час, коли він очолює групу "11", окрім заблокованих електронних декларації, йому вдалося:

скасувати судову реформу президента;

кримінальну відповідальність за свідомо неправосудне судове рішення;

поставити під загрозу функціонування НАБУ;

повернути судові пільги і величезні зарплати.

Як позбутися основи групи "11"

Судова система попри всю одіозність Тупицького сприймає і навіть обожнює його як захисника судової влади. Тому першочерговим завдання має бути не загравання з Тупицьким, як це показує Разумков, а не допустити відновлення кворуму в КСУ з 12 осіб.

Це було заплановано зробити на З'їзді суддів 9 грудня. І лише завдяки припису головного санітарного лікаря Віктора Ляшка це зібрання перенесли на кінець лютого.

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Необхідно негайно прибрати з Конституційного Суду основу групи "11". Спершу самого Тупицького, що покаже силу влади – а вони розуміють тільки силу. Способів позбутися Тупицького є багато, зокрема його добровільна відставка та відсторонення у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. А обирати є з чого:

купівля землі в Криму, що означає фактичне визнання Тупицьким російської окупаційної влади,

давня справа за господарське судове "рішалово",

найбільш перспективна – справа щодо записів судді Вовка, де Тупицький фактично отримав владу в інтересах цього злочинного синдикату.

Якщо генпрокурорка Венедіктова блокує притягнення Тупицького до відповідальності, то Україна має вирішити, чи потребуємо ми такого головного законника у відповідному кріслі. Або влада Зеленського переможе цих перевертнів у мантіях – або вони переможуть його.