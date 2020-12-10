Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заразився коронавірусом. Наразі він перебуває на самоізоляції. Хворобу чиновник переносить у легкій формі.

Що відомо про COVID-19 у Геращенка

Коронавірусом також заразилася 4-річна донька Геращенка. Про це заступник міністра розповів в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

Я вже третій день сиджу на самоізоляції. У мене також діагноз коронавірус. Це небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен. І ви не знаєте, де можете її підхопити,

– підкреслив Геращенко.

Крім того, він закликав людей відповідальніше ставитися до вірусу.

Зверніть увагу! Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті "все погано з коронавірусом". Рада не має чіткого плану роботи під час локдауну у січні. Втім політик впевнений, що нардепи працюватимуть.

Хто ще з політиків хворіє на COVID-19