У Геращенка виявили коронавірус: у якому стані чиновник
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заразився коронавірусом. Наразі він перебуває на самоізоляції. Хворобу чиновник переносить у легкій формі.
Що відомо про COVID-19 у Геращенка
Коронавірусом також заразилася 4-річна донька Геращенка. Про це заступник міністра розповів в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
Я вже третій день сиджу на самоізоляції. У мене також діагноз коронавірус. Це небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен. І ви не знаєте, де можете її підхопити,
– підкреслив Геращенко.
Крім того, він закликав людей відповідальніше ставитися до вірусу.
Хто ще з політиків хворіє на COVID-19
- Серед найвідоміших українських політиків, які інфікувалися коронавірусом, є п'ятий президент Петро Порошенко, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керівник "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Всі вже одужали.
- Небезпечну недугу підхопила також Олена Зеленська. ЇЇ госпіталізовували у лікарню з двосторонньою пневмонією середнього ступеня важкості.
- Нещодавно COVID-19 виявили у мера Кропивницького Андрія Райковича, голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля, міністра фінансів Сергія Марченка та очільника МОЗ Максима Степанова.
- 7 грудня про позитивний тест на коронавірус повідомив мер Львова Андрій Садовий. Політик перебуває на самоізоляції.
- На жаль, від хвороби померли переможець місцевих виборів у Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, Олег Бондаренко, лідер на виборах голови Бориспільської ОТГ Анатолій Федорчук і обраний мер Конотопа Олександр Луговий.
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