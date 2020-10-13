Заступник міністрі внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що підозрюваних у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета можна врятувати від відповідальності. За його словами, це може статись, якщо суд визнає, що деякі докази у цій справі не можна було використовувати.

Так Геращенко в ефірі програми "Мокрик По Живому" відповів на запитання, чи припускає він невинуватість підозрюваних.

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"У них є єдина можливість, якщо суд під тиском, який вони розвивають, визнає якісь докази тими, які не можна використовувати. Оце їхня надія", – відповів Геращенко.

Попри це, Геращенко заявив, що у слідства були всі права для вручення їм підозри і "справу не вішали на першого зустрічного". Геращенко запевнив, що не має політичного тиску у цій справі, адже правоохоронці називають Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь саме "підозрюваними", а не "вбивцями".



Підозрювані у справі Шеремета / Фото 24 каналу

Довідка. Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року. Однак підозру вручили 3 особам лише у 2019 році. Проте, як триває розслідування – читайте у матеріалах 24 каналу.