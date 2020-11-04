Італійський апеляційний суд повністю виправдав українського військовослужбовця Віталія Марківа. Після повернення в Україну він продовжить служити в Нацгвардії.

Віталій Марків мав обмежену можливість спілкування через жорсткі карантинні обмеження в Італії. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі 24 каналу.

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За словами Геращенка, Марків міг підтримувати зв'язок з рідними лише телефоном. Однак після звільнення він почувається добре.

Як ще може почуватися людина, яка понад 3 роки відсиділа через несправедливі обвинувачення у вбивстві, до якого він не мав причетності,

– підкреслив він.

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що Марків прилетить в Україну 4 листопада 2020 року. Разом з ним будуть очільник МВС Арсен Аваков та омбудсмен Людмила Денісова.

Як вдалося переконати суд

Геращенко зазначив, що для захисту нацгвардійця найняли найкращих італійських адвокатів. Також Україна передала усі можливі докази непричетності Марківа до справи, зібрані Нацгвардією та поліцією.

"Це дало можливість доказати, що Віталій фізично не міг бути винним у загибелі італійського журналіста", – додав Геращенко.

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Як він зазначив, тепер Україна повинна продовжити слідство у цій справі, щоб з'ясувати, хто насправді винний у загибелі Андреа Рокеллі.

Як Росія вплинула на хід справи

За словами Геращенка, з боку Росії було величезне втручання щодо звинувачень Марківа. Він зазначив, що вже наступного дня після вбивства Рокеллі всі російські пропагандистські медіа звинувачували у цьому українську сторону.

"Хоча у нас є інша думка та інші докази. З цього ми вже створимо конкретні підозри", – заявив заступник Авакова.

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Геращенко зазначив, що італійські ЗМІ одразу почали поширювати неправдиву російську інформацію. Після цього спецслужби країни ще декілька років стежили за Марківим. Потім вони захопили його, не маючи жодних конкретних доказів щодо причетності до вбивства.

Звільнення Марківа та ЄС

Геращенко заявив, що для країн Євросоюзу справа українського нацгвардійця стала своєрідним лакмусовим папірцем. Завдяки справедливому рішенню італійського суду, Україна показала, що у цивілізованій Європі не можна затримувати людину без будь-яких доказів. Він також додав, що європейські країни повинні допомагати Україні притягати до відповідальності російських військових злочинців і тих українців, які стали на бік Росії.

Що відомо про справу Марківа

Нацгвардієць Віталій Марків пробув у в'язниці Італії понад 3 роки. Його звинувачували у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі.

Через це 30 червня 2017 року італійська поліція заарештувала Марківа у Болоньї.

Суд Італії у 2019 році виніс вирок про 24 роки ув'язнення для українського військового. Його визнали співучасником вбивства, попри відсутність прямих доказів.

Україна наполягала на непричетності українця до справи.

Апеляційний суд Мілана провів остаточне засідання у справі Марківа. Його повністю виправдали 3 листопада 2020 року.

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