Від початку запровадження карантину в Україні у березні 2020 через центри зайнятості знайшли роботу 406 тисяч безробітних. Водночас відомо про понад 5 мільйонів людей, які за 10 років не показали жодної копійки доходів.

У студії "Право на владу" 12 листопада серед іншого мовилося про те, чи зможе влада допомогти українцям у період посиленого карантину, чи навіть локдауну.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що багато людей цієї допомоги офіційно отримати не зможуть, бо працюють в тіні.

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Ви знаєте, скільки працевлаштованих через службу зайнятості з початку карантину, з березня? 406 тисяч. А знаєте, скільки людей в Україні не отримували протягом 10 років жодної копійки доходів? 5,3 мільйона!

– повідомив нардеп.

І уточнив, що мовиться про людей працездатного віку, не підприємців і не пенсіонерів. Ба більше, у 2019 році таких людей було понад 13 мільйонів:

"Це що означає? Людина ж не святим духом харчувалася. Людина просто живе в тіні".

Уряд має програми підтримки людей, які частково втратили працездатність. Як каже політик, Україна не може платити цим людям такі гроші, як, наприклад, Польща, але робить посильне.

Ми – бідна країна Європи з величезною часткою тіньової економіки. Якщо людина працює в тіні, не працевлаштована, то вона і в службу зайнятості не може стати. Це правда, держава не зможе її захистити,

– підсумував Данило Гетманцев.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що уряд запровадив в Україні посилені карантинні обмеження – так званий карантин вихідного дня. Усі новини про це читайте за посиланням.