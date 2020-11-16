У Верховній Раді 5 листопада затвердили законопроєкт Держбюджету на 2021 рік. Однак ухвалити його в цілому до початку грудня не встигнуть.

Таку думку висловив голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Про це повідомили у виданні Укрінформ.

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У регламентованому Бюджетному кодексі вказано кінцевий термін, до якого потрібно ухвалити Держбюджет на наступний рік. Вказано, що це потрібно зробити до 1 грудня 2020 року.

На думку нардепа, у строки проєкт у цілому ухвалити неможливо.

Ми не вкладемося у встановлений Бюджетним кодексом строк. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні вибачитися перед людьми, що не дотримуємося цього строку,

– зазначив Гетманцев.

Що передувало

Напередодні документ розглянув профільний комітет парламенту та вніс певні висновки й пропозиції. Проєкт головного кошторису України Кабмін затвердив ще 14 вересня.

Друге читання має відбутися лише після отримання проєкту бюджету від Кабінету міністрів. А парламент отримає його тільки на початку грудня.



Що передбачає Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу