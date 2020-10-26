У свіжому випуску "Ти дивись" за 26 жовтня – біля Олімпійського стадіону двоє дівчат та хлопець почали голосно співати гімн Росії. Один з очевидців вирішив, не чекаючи приїзду поліції чи СБУ, самостійно припинити це. У Харкові водійка тролейбусу не захотіла пускати пенсіонера через те, що всі сидячі місця в салоні були вже зайняті. Інцидент закінчився бійкою.

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У Харкові двоє хлопців 20 та 19 років вилетіли на зустрічну смугу, де врізалися в інше авто. У цій машині їхали командир однієї з пожежних частин з донькою, вони загинули на місці.

В Одесі на пішохідному переході чоловік вирішив кинутись під колеса авто, напевно, щоб потім вимагати гроші з водія за відмову від претензій. Однак він не помітив, що всю цю історію знімала камера відеоспостереження.

У Вінниці кандидат в мери від ОПЗЖ вирішив використати стару-добру гречку. Щоправда, не розфасовану у пакетах, а зварену у вигляді каші.

В Куп'янську, що у Харківської області, пацієнтів, а це, переважно, люди похилого віку, розмістили у коридорі, бо у палатах людей вже просто нікуди класти.