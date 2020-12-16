Очільник Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Росія може "вбити тисячі людей", якщо повторить історію із хіматакою на вулицях країни. Окрім того, міністра непокоїть поведінка РФ.

Попри намагання Лондона налагодити відносини з Москвою, дипломатична напруга між ними зросла. Особливо, – коли Росія застосувала нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії. Про це Бен Воллес розповів Daily Telegraph.

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Цей тип нервово-паралітичного агента ("Новачок" – 24 канал) може вбити тисячі людей,

– наголосив він.

Водночас міністр нагадав, що хоч колишній російський шпигун Сергій Скрипаль вижив, проте тепер може дихати лише через трубку. А ось британка, матір трьох дітей Дон Стерджес від отруєння померла.

"Новачок" та останні отруєння ним у Великій Британії і Росії: