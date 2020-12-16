Може вбити тисячі людей, – глава британської Міноборони про "Новачок" і Росію-отруйницю
Очільник Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Росія може "вбити тисячі людей", якщо повторить історію із хіматакою на вулицях країни. Окрім того, міністра непокоїть поведінка РФ.
Попри намагання Лондона налагодити відносини з Москвою, дипломатична напруга між ними зросла. Особливо, – коли Росія застосувала нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії. Про це Бен Воллес розповів Daily Telegraph.
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Цей тип нервово-паралітичного агента ("Новачок" – 24 канал) може вбити тисячі людей,
– наголосив він.
Водночас міністр нагадав, що хоч колишній російський шпигун Сергій Скрипаль вижив, проте тепер може дихати лише через трубку. А ось британка, матір трьох дітей Дон Стерджес від отруєння померла.
"Новачок" та останні отруєння ним у Великій Британії і Росії:
- 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
- Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова".
- Вже 4 липня у британському містечку Еймсбері, що поблизу Солсбері, у критичному стані до лікарні внаслідок дії невідомої речовини потрапили чоловік і жінка: 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджес. Як згодом з’ясувалося, вони теж отруїлися "Новачком".
- Стерджес згодом померла. Згодом слідство встановили, що вона обприскала руки з флакона, в якому була отрута.
- Влітку 2020 року "Новачком" отруїли і російського опозиціонера Олексія Навального. Більше про це можна дізнатись тут.
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