Глава Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку, – ЗМІ
Очільник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про відставку. За інформацією ЗМІ, заяву фігуранта у справі суддів Окружного адмінсуду має розглянути Вища рада правосуддя.
Заяву Холоднюка розглянуть найближчим часом
Рішення щодо Холоднюка ухвалять вже найближчим часом. Про це інформує "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.
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Саме Вища Рада правосуддя і вирішує питання щодо призначення та звільнення голови Державної судової адміністрації.
Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади
Зазначимо, що Холоднюк є фігурантом справи, порушеної проти судді Павла Вовка та його колег з Окружного адміністративного суду Києва. Аби Холоднюк не перешкоджав слідству, Вищий антикорупційний суд відсторонив його з посади.
Головне про справу проти суддів ОАСК
- НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри голови ОАСК Павла Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні.
- Також суддів звинуватили у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.
- 17 липня 2020 року голові та чотирьом суддям ОАСК повідомили про підозру.
- У справі також фігурує голова Державної судової адміністрації Холоднюк та ще 4 юристів.
Хто такий Зеновій Холоднюк
- Очолює Державну судову адміністрацію ще з 2014 року.
- На державній службі з 2008 року.
- Був заступником голови Державної служби автомобільних доріг України.
- З 2011 року – у ДСА, спочатку працював керівником планово-фінансової служби ДСА, а згодом – начальником теруправління в Києві.
- У 2019 році Вища рада правосуддя оголосила конкурсу на посаду голови ДСА, на якому переміг Сергій Пушкар.
- Холоднюк звернувся до Окружного адмінсуду Києва з вимогою скасувати результати конкурсу.
- В ОАСК це і зробили, Холоднюк залишився на посаді. У листопаді 2019 року Верховний суд визнав ухвалу ОАСК незаконною.