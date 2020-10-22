Очільник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про відставку. За інформацією ЗМІ, заяву фігуранта у справі суддів Окружного адмінсуду має розглянути Вища рада правосуддя.

Заяву Холоднюка розглянуть найближчим часом

Рішення щодо Холоднюка ухвалять вже найближчим часом. Про це інформує "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

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Саме Вища Рада правосуддя і вирішує питання щодо призначення та звільнення голови Державної судової адміністрації.

Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади

Зазначимо, що Холоднюк є фігурантом справи, порушеної проти судді Павла Вовка та його колег з Окружного адміністративного суду Києва. Аби Холоднюк не перешкоджав слідству, Вищий антикорупційний суд відсторонив його з посади.

Головне про справу проти суддів ОАСК

НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри голови ОАСК Павла Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні.

Також суддів звинуватили у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.

17 липня 2020 року голові та чотирьом суддям ОАСК повідомили про підозру.

У справі також фігурує голова Державної судової адміністрації Холоднюк та ще 4 юристів.

Хто такий Зеновій Холоднюк