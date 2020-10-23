Більшість співвітчизників, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи й не платять з них податки в Україні. Йдеться про загальну суму близько 12 млрд доларів щорічно.

Про це в інтерв'ю журналу НВ розповів глава Державної податкової служби Олексій Любченко.

Перший резерв – це 12 млрд доларів, які приходять в Україну від тих людей, які виїхали, на жаль, працювати за кордон. Ці 12 млрд доларів надходять в Україну, з них 11 млрд, але гривень, тобто в 30 разів менше, – задекларувались. Там 100% мають всі подати декларацію,

– сказав він.

Також глава ДПС зазначив, що в Україні є й інші резерви податкових надходжень. Зокрема, Любченко звернув увагу на проблему з виведенням капіталів з України.

"І є товариші, які за цей же час виводять на рік ті ж гроші, тільки за кордон. Тобто за три роки 22 млрд доларів виведено", – сказав Любченко.

І, нарешті, ще одне джерело податкових надходжень, на думку Любченко, – це реалізація плану BEPS.