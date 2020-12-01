Глава Херсонської ОДА Гусєв очолив Укроборонпром, – ЗМІ
Журналістка Соня Кошкіна повідомила про те, що главу Херсонського ОДА Юрія Гусєва остаточно призначили очільником Укроборонпрому. Мовляв, наразі оформлюють всі необхідні документи, а вже ввечері 1 грудня нового керівника концерну можуть представити колективу.
Водночас сам Гусєв на своїй фейсбук-сторінці не зміг ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Він лише зазначив, що є частиною команди президента Зеленського, а відтак – саме той визначає його місце роботи.
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Також Гусєв підтвердив, що кілька разів обговорював із главою держави питання реформування оборонно-промислового комплексу і посилення усього сектору національної безпеки та оборони.
Про призначення Гусєва Кошкіна написала у своєму телеграм-каналі.
Юрій Гусєв очолив Укроборонпром. Рішення прийняте остаточно, зараз оформляються документи, о 17 вечора буде щось на зразок невеликого представлення колективу (наскільки це зараз можливо). У Херсонську область нового главу ОДА призначати поки не будуть, на господарстві – як виконувач обов’язків – на кілька місяців залишиться один із заступників Гусєва,
– написала вона.
Що відомо про Юрія Гусєва: коротко
- Гусєв є президентом ГО "Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини", до ради якого входить колишній очільник ОДА Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк.
- В 2015 – 2016 роках Гусєв обіймав посаду заступника міністра оборони України. Він фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.
- Раніше Гусєв був 41-м номером у списку кандидатів від "Слуги народу" у Верховну Раду.
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