Журналістка Соня Кошкіна повідомила про те, що главу Херсонського ОДА Юрія Гусєва остаточно призначили очільником Укроборонпрому. Мовляв, наразі оформлюють всі необхідні документи, а вже ввечері 1 грудня нового керівника концерну можуть представити колективу.

Водночас сам Гусєв на своїй фейсбук-сторінці не зміг ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Він лише зазначив, що є частиною команди президента Зеленського, а відтак – саме той визначає його місце роботи.

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Також Гусєв підтвердив, що кілька разів обговорював із главою держави питання реформування оборонно-промислового комплексу і посилення усього сектору національної безпеки та оборони.

Про призначення Гусєва Кошкіна написала у своєму телеграм-каналі.

Юрій Гусєв очолив Укроборонпром. Рішення прийняте остаточно, зараз оформляються документи, о 17 вечора буде щось на зразок невеликого представлення колективу (наскільки це зараз можливо). У Херсонську область нового главу ОДА призначати поки не будуть, на господарстві – як виконувач обов’язків – на кілька місяців залишиться один із заступників Гусєва,

– написала вона.

Що відомо про Юрія Гусєва: коротко