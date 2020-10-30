Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що не має наміру йти у відставку на вимогу когось із влади. Водночас він каже, що й не чув, щоб хтось такі вимоги висував.

Чому Тупицький не хоче йти у відставку

За словами Тупицького, якщо хтось висуне такий ультиматум, то він це готовий обговорювати. Про це глава КСУ заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми Законопроєкт Зеленського щодо КСУ має ознаки конституційного перевороту, – Тупицький

Тупицький також додав, що мовиться про зміну всього складу Конституційного Суду. Мовляв, якщо така вимога буде, то вона має бути мотивована, щоб судді розуміли, що проблема саме в ньому. У такому випадку, питання вирішуватимуть "об'єктивно на спеціальному засіданні КСУ".

На вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, не збираюся цього робити,

– сказав Тупицький.

Зверніть увагу! Олександр Тупицький зізнався, що очікує на призначену зустріч із президентом Зеленським щодо кризи, яка виникла. Втім, вона поки не відбулася.

Конституційний Суд і його скандальні рішення: головне

КСУ визнав неконституційним покарання за неправдиву інформацію у деклараціях, а НАЗК заблокувало доступ до електронного реєстру.

Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.

Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Крім того, у документі передбачені звільнення суддів КСУ.

Цікава думка Конституційний Суд: стратити не можна помилувати