На думку глави Конституційного Суду Олександра Тупицького, Артема Ситника призначили директором НАБУ незаконно. Тому Ситник став заручником ситуації.

Що каже глава КСУ про Ситника

Тупицький переконує, що п'ятий президент Петро Порошенко діяв у спосіб, можливий у післяреволюційний період. Про це суддя заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Справа не в Ситнику, він заручник ситуації, бо призначався у незаконний спосіб,

– сказав Тупицький.

За словами глави КСУ, країна не може жити з частково чи повністю неконституційними законами. Мовляв, це все вестиме до того, що такі справи потраплятимуть до суду.

Тупицький наголосив, що після звільнення Ситника обов'язки директора НАБУ буде виконувати перший заступник.

Скандал навколо Ситника: що треба знати

Раніше ОАСК прийняв ухвалу, за якою зобов'язав Мін'юст вилучити з реєстрів інформацію про Ситника, як директора НАБУ.

ОАСК опирався на рішення Конституційного Суду , яке прийняли у серпні. Тоді КСУ визнав "неконституційним" призначення Ситника на посаду . Нібито Порошенко при призначенні перевищив повноваження.

, яке прийняли у серпні. Тоді . Нібито Порошенко при призначенні перевищив повноваження. У Зеленського наголосили, що рішення ОАСК оскаржуватимуть.

Крім того, зареєстрували електронну петицію про ліквідацію ОАСК. Коли петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів, Зеленський ініціював перемовини з Вищою радою правосуддя.

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