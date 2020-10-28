Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в окупованому Криму. Проте у своїй декларації суддя покупку не вказав.

Деталі розслідування

Ділянка площею 126 квадратних метрів розташована у селищі Кореїз неподалік Ялти. Тупицький оформив договір про купівлю землі за російським законодавством. Про це свідчить розслідування "Схем".

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Тупицький ще до окупації Криму Росією володів маєтком та землею у Кореїзі. Однак у 2018 році він купив ще одну ділянку біля свого будинку. Про це свідчить офіційний документ, який розслідувачі отримали з Єдиного держреєстру нерухомості Росії. Відповідно до нього, Тупицький у 2018 році оформив договір про купівлю ділянки у росіянина Володимира Рисятова. До слова, тоді Тупицький був заступником голови КСУ.

Однак у деклараціях Тупицького ані за 2018 рік, ані за 2019 рік немає інформацію про нову ділянку.

Що порушив голова КСУ

Якщо посадовець завідомо вказує у декларації неправдиві дані, він порушує закон, а саме статтю 366-1 Кримінального кодексу України. До речі, саме цю статтю 27 жовтня Конституційний суд України на чолі з Олександром Тупицьким визнав "неконституційною".

До того ж Тупицький не мав права оформлювати договір за законодавством Росії, аби його засвідчила Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії РФ.

За словами юриста та члена Громадської ради доброчесності Романа Маселка, для українських посадовців законодавчо встановлені обмеження "на взаємодію з незаконними органами, створеними на тимчасово окупованій території".

Маселко наголосив, що суддя не має права вступати у будь-які відносини з окупаційною владою. Він як представник судової влади повинен дотримуватись позиції, що ці органи незаконні і купувати там якесь майно означає визнання їх легітимності, Крім цього, відповідно до Кодексу суддівської етики суддя повинен і у професійному, і у особистому житті демонструвати поведінку, що підтримуватиме довіру до судів.

Очевидно, що придбання у 2018 році майна в Криму за законодавством окупантів є негідним вчинком для судді Конституційного суду, а отже містить ознаки проступку, несумісного зі статусом судді. За таке його можна звільнити,

– наголосив юрист.

Щоправда звільнити Тупицького може лише Конституційний суд двома третинами голосів.



Ділянка Тупицького / Фото "Схем"

Що каже продавець ділянки

Журналісти знайшли колишнього власника ділянки Рисятова. Він розповів, що Тупицький – його сусід у Кореїзі, їхні вілли розміщені поруч.

За словами Рисятова, ділянки були розмежовані неправильно, тому вони оформили угоду за російським законодавством, хоча за фактом продажу ніби не було.

Там ніякого продажу, нічого там не було. Продаж то ми оформили договором, але ця земля була не моя. Ось так я скажу,

– зазначив Рисятов.

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Маєток Тупицького / Фото "Схем"

Що кажуть юристи про такий "подарунок"

Однак юристи наголосили: якщо суддя отримав у свою власність землю від іншої людини безкоштовно, за антикорупційним законодавством, це може трактуватись як незаконний подарунок.

Виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" та заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик зауважив, що обов’язковою умовою договору купівлі-продажу є сплата ціни за товар.

За словами Миткалика, якщо суддя отримав землю безкоштовно, то згідно з антикорупційним законодавством, це подарунок. Однак судді не можуть отримувати подарунки від третіх осіб. За це передбачена адміністративна відповідальність

До слова, за інформацією директора агентства нерухомості "Статус" у Ялті Едуарда Кісса, ринкова вартість однієї сотки землі у Кореїзі коливається від 5 до 15 тисяч доларів.

Скандал навколо Конституційного суду: що відомо

Під час закритого засідання 27 жовтня Конституційний суд скасував покарання про незаконне декларування.

Тобто посадовцям практично дозволили брехати у деклараціях.

Таке рішення викликало шквал критики. У Зеленського ж заявили, що воно буде оскаржене.

Через рішення Конституційного суду НАЗК заявило, що закриває реєстр електронних декларацій.



Документ про купівлю ділянки / Фото "Схем"