Рефат Чубаров захворів на коронавірус. Про інфікування глави Меджлісу кримськотатарського народу стало відомо ввечері 22 листопада.

Про це він сам написав на своїй фейсбук-сторінці. Рефат Чубаров сподівається, що захворювання пройде у нього без ускладнень.

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Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат,

– написав він.

Більше жодних подробиць про свій стан Рефат Чубаров не написав.

Зауважимо, що наприкінці жовтня стало відомо, що Меджліс збирає допомогу хворим на коронавірус у Криму. Тоді Рефат Чубаров заявив, що рівень інфікування коронавірусом на півострові досягнув такої межі, коли професійних лікарів уже не вистачає.

63-річний Рефат Чубаров від листопада 2013 року очолює Меджліс кримськотатарського народу.

У березні цього року Управління Слідчого комітету Росії в тимчасово окупованому Криму заочно висунуло йому звинувачення "в організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії".

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Фактично Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів "висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії", а також до деокупації Криму.