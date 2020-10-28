Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що силовики застосовуватимуть бойову зброю проти "диверсантів і терористів". Робитимуть це, коли вичерпають усі інші засоби.

Білоруським правоохоронцям на мітингах протистоять "різні люди: спортивні молодики, футбольні фанати, анархісти, які люблять і битися, озброюватися". Таку заяву зробив глава МВС Юрій Караєв в інтерв'ю Олександру Сосновському, пише 24 канал.

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Бойову зброю може бути застосовано насамперед при припиненні дій злочинців, коли всі інші методи вже вичерпалися. І нічого страшного в цій заяві немає,

– заявив Караєв.

Він додав, що деякі протестувальники начебто вчиняють диверсію або терористичний акт, нападають на співробітників міліції, чинять їм не просто опір, а застосовують насильство. "Певна річ, її потрібно зупинити всім арсеналом: від фізичної сили до бойової зброї", – пояснив очільники МВС Білорусі.

Караєв розповів, що йому нібито казали, що міліціонери не були готові вбити свого односельця. "За 26 років життя ми були готові тільки до того, щоб бути гуманними. Це зіграло злий жарт. Ситуація змінилася – йде війна", – уточнив він.

Також керівник МВС заявив, що в Білорусь намагалися проникнути "до 1 000 іноземних інструкторів" із дестабілізації ситуації. Однак їх начебто "відсік" Держприкордонкомітет.

Заява Караєва: дивіться відео

Зверніть увагу! Люди в Білорусі виходять на мирні акції протести. Натомість правоохоронці застосовують щодо них силу, зокрема світлошумові гранати, гумові кулі, водомети. Більше про ситуацію у Білорусі читайте за посиланням.