У Росії вважають, що заяви новообраної президентки Молдови Майї Санду про виведення російських миротворців з Придністров'я – безвідповідальні. У Кремлі таку вимогу навряд приймуть.

Лавров назвав заяву Санду безвідповідальною

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що йому важко судити, що саме мала на увазі Майя Санду. Про це інформує РБК.

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Але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, досить безвідповідальну, прямо скажемо, це факт,

– сказав Лавров.

Росіяни тримають ситуацію замороженою, – Лавров

Голова МЗС Росії заявив, що російські миротворці у Придністров'ї "запобігають новому сплеску кривавого конфлікту" і саме завдяки військовим з Росії ситуація зберігається у замороженому стані.

Також, за словами Лаврова, росіяни охороняють склади зі зброєю у селі Колбасна. Отож, якщо їх звідти забрати, можуть виникнути небезпечні інциденти.

Важливо! Раніше у Кремлі заяви Санду назвали загрозами для Молдови. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що порушення статус-кво у регіоні загрожує дестабілізацією ситуації.