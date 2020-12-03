Сійярто покликав на Закарпаття місію ОБСЄ, а вона не їде: деталі
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав ОБСЄ надіслати спецмісію на Закарпаття. Проте, наголосив Сійярто, голова СММ у Києві начебто заборонив членам місії спілкуватись з представниками угорських нацменшин.
Сійярто обурився діями місії ОБСЄ у Києві
Сійярто попросив Албанію, що зараз головує в ОБСЄ, надіслати місію на Закарпаття. Про це очільник МЗС Угорщини повідомив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, інформує "Європейська правда".
До теми Це неприйнятно у 21 столітті, – глава МЗС Угорщини доповів НАТО про ситуацію на Закарпатті
Проте очільник СММ у Києві начебто дозволив спілкуватись своїм підлеглим лише з українськими спецслужбами.
Це неприпустимо, обурливо і скандально. Це суперечить цілям і принципам ОБСЄ, і рішенню про створення цієї спеціальної спостережної місії, у яку Угорщина також робить свій внесок,
– заявив Сійярто.
Угорський урядовець закликав прем'єр-міністра Албанії вплинути на місію ОБСЄ.
Угорщина блокуватиме проведення засідань Україна – НАТО
Раніше Сійярто вже пригрозив Україні блокуванням засідань Україна – НАТО. В самому Північноатлантичному альянсі зазначили, що сподіваються, що Київ та Будапешт вирішать суперечки між собою. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс продовжить зближення з Україною.
Напруженість у відносинах між Угорщиною та Україною: головне
- Під час місцевих виборів угорська влада закликала українців на Закарпатті підтримати "Партію угорців України".
- В Україні це розцінили, як втручання у місцеві вибори.
- Вже 26 жовтня Україна заборонила в'їзд 2 високопосадовцям з Угорщини через агітацію.
- 21 листопада депутати Сюртівської ОТГ після складання присяги виконали гімн Угорщини. За інцидент взялись у Службі безпеки.
- 30 листопада в СБУ також розповіли про обшуки, які відомство провело у приміщенні одного з благодійних фондів. Деякі його учасники начебто відкрито підтримують створення так званої закарпатської автономії.
- В МЗС Угорщини викликали посла України Любов Непоп, а в МЗС України – угорського посла Іштвана Ійдярто.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звернувся до ОБСЄ з проханням надіслати спецмісію на Закарпаття.
Поділитися новиною