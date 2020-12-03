Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав ОБСЄ надіслати спецмісію на Закарпаття. Проте, наголосив Сійярто, голова СММ у Києві начебто заборонив членам місії спілкуватись з представниками угорських нацменшин.

Сійярто обурився діями місії ОБСЄ у Києві

Сійярто попросив Албанію, що зараз головує в ОБСЄ, надіслати місію на Закарпаття. Про це очільник МЗС Угорщини повідомив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, інформує "Європейська правда".

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Проте очільник СММ у Києві начебто дозволив спілкуватись своїм підлеглим лише з українськими спецслужбами.

Це неприпустимо, обурливо і скандально. Це суперечить цілям і принципам ОБСЄ, і рішенню про створення цієї спеціальної спостережної місії, у яку Угорщина також робить свій внесок,

– заявив Сійярто.

Угорський урядовець закликав прем'єр-міністра Албанії вплинути на місію ОБСЄ.

Угорщина блокуватиме проведення засідань Україна – НАТО

Раніше Сійярто вже пригрозив Україні блокуванням засідань Україна – НАТО. В самому Північноатлантичному альянсі зазначили, що сподіваються, що Київ та Будапешт вирішать суперечки між собою. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс продовжить зближення з Україною.

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