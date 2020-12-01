Глава МЗС Угорщини просить ОБСЄ направити місію на Закарпаття
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонну розмову з керівником місії ОБСЄ Гентом Чакаєм. Сійярто просив направити спецмісію організації на Закарпаття – через обшуки в представників угорських нацменшин.
Ініціюватимуть консультації щодо блокування членства України в НАТО
Сійярто також зазначив, що буде ініціювати консультації щодо подальшого блокування членства України в НАТО. Про це урядовець повідомив у фейсбуці.
До теми СБУ виявила на Закарпатті популяризаторів "Великої Угорщини": шкодив Україні благодійний фонд
Зазначимо, що 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки в представників угорської нацменшини Закарпаття. Через дії СБУ в Будапешті викликали українського посла Любов Непоп, аби висловити своє незадоволення політикою Києва.
В МЗС України викликали угорського посла
Своєю чергою, угорського посла в Україні Іштвана Ійдярто викликали в українське МЗС. За словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, неприпустимою є ситуація, коли місцеві депутати на Закарпатті виконують гімн Угорщини після присяги.
Головне про скандал між Угорщиною та Україною
- Під час місцевих виборів угорська влада закликала українців на Закарпатті підтримати "Партію угорців України".
- Вже 26 жовтня Україна заборонила в'їзд 2 високопоставленим особам з Угорщини через агітацію.
- Ще 21 листопада депутати Сюртівської ОТГ після складання присяги виконали гімн Угорщини. Відео потрапило у мережу.
- У СБУ ініціювали перевірку діяльності обранців.
- 30 листопада в СБУ розповіли про обшуки, які відомство провело у приміщенні одного з благодійних фондів. Мовляв, деякі його діячі відкрито підтримують угорську владу та пропагують створення так званої закарпатської автономії.
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