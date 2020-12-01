Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонну розмову з керівником місії ОБСЄ Гентом Чакаєм. Сійярто просив направити спецмісію організації на Закарпаття – через обшуки в представників угорських нацменшин.

Ініціюватимуть консультації щодо блокування членства України в НАТО

Сійярто також зазначив, що буде ініціювати консультації щодо подальшого блокування членства України в НАТО. Про це урядовець повідомив у фейсбуці.

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Зазначимо, що 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки в представників угорської нацменшини Закарпаття. Через дії СБУ в Будапешті викликали українського посла Любов Непоп, аби висловити своє незадоволення політикою Києва.

В МЗС України викликали угорського посла

Своєю чергою, угорського посла в Україні Іштвана Ійдярто викликали в українське МЗС. За словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, неприпустимою є ситуація, коли місцеві депутати на Закарпатті виконують гімн Угорщини після присяги.

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