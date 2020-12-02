Це неприйнятно у 21 столітті, – глава МЗС Угорщини доповів НАТО про ситуацію на Закарпатті
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проінформував представників країн НАТО про ситуацію з обшуками в угорських нацменшин на Закарпатті. На думку глави МЗС, це неприйнятно для країни, що хоче стати членом Північноатлантичного альянсу.
Це – скандал, – Сійярто
Міністр закликав країни НАТО бути солідарними з Угорщиною.Про це Сійярто повідомив у відео, опублікованому у фейсбуці.
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На думку угорського урядовця, обшуки СБУ в одному з благодійних фондів свідчать про те, що офіційний Київ дотримується політики залякування угорців.
Це, очевидно, скандал і неприйнятно в XXI столітті. Особливо з боку країни, яка говорить, що хоче стати ближче до НАТО,
– сказав міністр.
Глави МЗС країн ЄС обговорять ситуацію на Закарпатті
Сійярто попросив членів Північноатлантичного альянсу не тиснути на Угорщину, аби вона не накладала вето на проведення засідань Україна – НАТО. Глава МЗС також підніме питання Закарпаття на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 7 грудня.
Що відомо про напруженість у відносинах між Угорщиною та Україною
- Під час місцевих виборів угорська влада закликала українців на Закарпатті підтримати "Партію угорців України".
- В Україні це розцінили, як втручання у місцеві вибори.
- Вже 26 жовтня Україна заборонила в'їзд 2 високопоставленим особам з Угорщини через агітацію.
- 21 листопада депутати Сюртівської ОТГ після складання присяги виконали гімн Угорщини. Відео потрапило у мережу. За інцидент взялись у Службі безпеки.
- 30 листопада в СБУ також розповіли про обшуки, які відомство провело у приміщенні одного з благодійних фондів. Деякі його учасники начебто відкрито підтримують створення так званої закарпатської автономії.
- В МЗС Угорщини викликали посла України Любов Непоп, а в МЗС України – угорського посла Іштвана Ійдярто.
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