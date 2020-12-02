Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проінформував представників країн НАТО про ситуацію з обшуками в угорських нацменшин на Закарпатті. На думку глави МЗС, це неприйнятно для країни, що хоче стати членом Північноатлантичного альянсу.

Це – скандал, – Сійярто

Міністр закликав країни НАТО бути солідарними з Угорщиною.Про це Сійярто повідомив у відео, опублікованому у фейсбуці.

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На думку угорського урядовця, обшуки СБУ в одному з благодійних фондів свідчать про те, що офіційний Київ дотримується політики залякування угорців.

Це, очевидно, скандал і неприйнятно в XXI столітті. Особливо з боку країни, яка говорить, що хоче стати ближче до НАТО,

– сказав міністр.

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Сійярто попросив членів Північноатлантичного альянсу не тиснути на Угорщину, аби вона не накладала вето на проведення засідань Україна – НАТО. Глава МЗС також підніме питання Закарпаття на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 7 грудня.

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