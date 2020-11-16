Міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян передав очільнику уряду Пашиняну свою заяву про відставку. Піти з посади він вирішив на тлі протестів, що спалахнули в країні після підписання мирної угоди з Азербайджаном і Росією щодо Нагірного Карабаху.

Цікаво, що про намір змінити главу МЗС раніше говорив і сам Нікол Пашинян. Про це інформує Интерфакс.

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"Я прийняв рішення звільнити з посади глави МЗС Вірменії Зограба Мнацаканяна", – сказав Пашинян, відповідаючи на питання депутатів у парламенті.

Згодом прессекретарка очільника МЗС оприлюднила на фейсбук-сторінці заяву Мнацаканяна.

Шановний прем'єр-міністре, прошу прийняти мою відставку. Дякую за довіру і спільну роботу,

– мовиться у ній.

За непідтвердженою інформацією, заяву про звільнення з посади подав також посол з особливих доручень у МЗС Вірменії Карен Мірзоян, який раніше був главою МЗС невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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Цікаво, що раніше в МЗС Вірменії спростували заяву Пашиняна про те, що перед вірменською стороною під час переговорного процесу ставили питання про відмову від міста Шуші в Нагірному Карабасі.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху: коротко

10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про мир у Нагірному Карабасі. Договір означає фактичну капітуляцію Вірменії у протистоянні, що поновилося у регіоні в вересні.

У Єревані обурені люди захопили будівлю уряду та парламенту та навіть побили спікера.

Сам глава уряду Нікол Пашинян повідомив, що іншого виходу, окрім угоди, у нього не було, оскільки якби він не поставив свій підпис під документом, то 20 тисяч вірменських воїнів могли опинитися в оточенні.

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