Глава Національного агентства з попередження корупції Олександр Новіков переконаний, що після скасування е-декларування Конституційний суд України ухвалить ще не одне скандальне рішення. Мовиться про скасування закону про мову і земельну реформу, тому його необхідно реформувати.

Крім того, на думку Олександра Новікова, КСУ планує зруйнувати Вищий антикорупційний суд. Про це глава НАПК розповів в інтерв'ю виданню "Бабель".

Новіков підкреслив, що через це треба необхідно реформувати Конституційний суд України. Він також пояснив, що новий склад КСУ міг би скасувати рішення, ухвалені раніше. За його словами, для цього Верховна Рада може ухвалити спеціальний закон.

Зараз у КСУ в планах скасувати Вищий антикорупційний суд, закон про мову, земельну реформу, тому я не бачу іншого шляху (окрім реформування суду – 24 канал),

– констатував Новіков.

Також глава НАПК заявив, що скандальне рішення КСУ про скасування частини положень антикорупційної реформи майже повністю заблокувало роботу агентства, тому воно не може провести перевірку для розподілу фінансів партіям. В агентстві наголосили, що своїм рішенням КСУ заблокував призначення переможців місцевих виборів, що пройшли 25 жовтня.

Що відомо про рішення КСУ: головне

27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації.

Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях.

Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що у парламенті швидко відреагують на рішення КСУ. За його словами, реакцію чекають і від президента Зеленського.

Очільник України 29 жовтня скликав термінове засідання РНБО через рішення КСУ. Під час зустрічі, ймовірно, обговорюватимуть скандальне рішення КСУ щодо скасування е-декларування та реакції на нього.

Промова Володимира Зеленського на терміновому засіданні РНБО: дивіться відео