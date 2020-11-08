Говоритиме з керівництвом МВФ та Світового банку: глава НБУ поїхав до Вашингтона
Глава Нацбанку Кирило Шевченко поїхав із робочим візитом до Вашингтона. Очільник НБУ планує залишитись в США до 13 листопада.
Шевченко поїхав до США обговорювати стан та перспективи співпраці України з міжнародними партнерами. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
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Глава НБУ перебуватиме у Вашингтоні протягом 8 – 13 листопада.
З ким зустрінеться глава НБУ
Шевченко планує зустрітись з керівництвом провідних міжнародних установ:
- Міжнародного валютного фонду,
- Світового банку,
- Міжнародної фінансової корпорації.
Співпраця України з МВФ: останні новини
- Зауважимо, Україна цьогоріч мала отримати ще 2 транші від МВФ по 700 мільйонів доларів, а також 600 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу і 350 мільйонів доларів від Світового банку.
- Київ виконав уже 4 з 10 структурних маяків Меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Тому міністр фінансів Сергій Марченко припустив, що Україна отримає транш наприкінці 2020 року.
- Проте у МВФ є питання щодо конституційної і політичної кризи в Україні.
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