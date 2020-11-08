Глава Нацбанку Кирило Шевченко поїхав із робочим візитом до Вашингтона. Очільник НБУ планує залишитись в США до 13 листопада.

Шевченко поїхав до США обговорювати стан та перспективи співпраці України з міжнародними партнерами. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

До речі Догана Рожковій та Сологубу: як на це відреагували в МВФ

Глава НБУ перебуватиме у Вашингтоні протягом 8 – 13 листопада.

З ким зустрінеться глава НБУ

Шевченко планує зустрітись з керівництвом провідних міжнародних установ:

Міжнародного валютного фонду,

Світового банку,

Міжнародної фінансової корпорації.

Співпраця України з МВФ: останні новини