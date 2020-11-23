Андрій Єрмак отримав негативний результат тесту на COVID-19. Керівник Офісу Президента успішно подолав недугу та готовий повернутися до роботи.

Він заявив, що приступить до роботи у звичайному режимі. Про це Андрій Єрмак повідомив у фейсбуці.

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Голова ОП зауважив, що подолав недугу і побажав українцям здоров'я.

Коронавірус позаду – тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки,

– написав він.

Зауважимо, що Єрмак повідомив про хворобу 9 листопада. Тоді він отримав позитивний тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію. Очільник ОП зізнався, що були дні, коли важко було працювати навіть у віддаленому режимі.

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