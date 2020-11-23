Глава Офісу Президента Андрій Єрмак одужав від COVID-19
Андрій Єрмак отримав негативний результат тесту на COVID-19. Керівник Офісу Президента успішно подолав недугу та готовий повернутися до роботи.
Він заявив, що приступить до роботи у звичайному режимі. Про це Андрій Єрмак повідомив у фейсбуці.
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Голова ОП зауважив, що подолав недугу і побажав українцям здоров'я.
Коронавірус позаду – тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки,
– написав він.
Зауважимо, що Єрмак повідомив про хворобу 9 листопада. Тоді він отримав позитивний тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію. Очільник ОП зізнався, що були дні, коли важко було працювати навіть у віддаленому режимі.
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Коронавірус у політиків: останні новини
- У листопаді недугу підхопили чимало політиків, серед них і президент Володимир Зеленський. Він повідомив про те, що захворів на COVID-19 9 листопада.
- Разом з ним на самоізоляцію відправилися голова Офісу Президента Андрій Єрмак, Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
- Крім того, серед хворих – віцепрем'єр Олексій Резніков і міністр фінансів Сергій Марченко.
- Позитивний тест був і у міністра оборони Андрія Тарана. Проте урядовець уже одужав та виконує свої обов'язки на робочому місці.
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