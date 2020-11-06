Керівник оборонного відомства США Марк Еспер підготував прохання про відставку за власним бажанням. Утім, рішення ухвалювати щодо цієї заяви буде президент Дональд Трамп.

Телекомпанія NBC із посиланням на кілька джерел у Пентагоні повідомила у четвер, 5 листопада, що глава відомства написав заяву про відставку. У такий спосіб він начебто зіграв на випередження, адже Трамп мав намір звільнити Еспера після виборів.

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Остаточне рішення про відставку міністра оборони (Пентагон – неофіційна, але найбільш поширена назва міноборони США, так його називають через п'ятикутну форму будинку відомства) ухвалюватиме чинний президент США Дональд Трамп.

Але Трамп раніше озвучував плани звільнити главу Пентагона після президентських виборів. Щоправда, озвучував непублічно – про це писали у Bloomberg ще на початку серпня. Зауважимо, голосування у США відбулося, але досі не відомо, чи виграє Трамп вибори 2020 року у демократа Байдена.

Серед ймовірних причин конфлікту між президентом Трампом і главою військового відомства Еспером у ЗМІ називали різну позицію щодо протестів у США (мовиться про масові заворушення, які почалися в країні після вбивства поліцейськими в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда):

Трамп хотів би реагувати на них жорсткіше та залучити армію, Еспер же переконував, що збройні сили – аполітичні й долучатися до придушення протестів не повинні.

До слова, у пресслужбі Пентагону прокоментували ситуацію двояко: мовляв, це ж звична практика, що міністр оборони пише заяву про відставку перед виборами президента, але – Еспер жодної заяви не писав, це все чутки.

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