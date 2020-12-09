Після жорстоко вбивства українця в аеропорту Лісабона глава Служби у справах іноземців та кордонів Португалії Кріштіна Гатоеш подала у відставку. Трагедія сталася ще у березні 2020 року, однак про свою відставку Гатоеш заявила лише зараз. Сама глава прикордонслужби Португалії не пов'язує свою відставку з трагедією.

Останні декілька тижнів Гатоеш перебувала під тиском після того, як в інтерв'ю ЗМІ сказала, що загиблий в ізоляторі Лісабону громадянин України "явно зазнав катування". Про це повідомляє португальське видання RTP.

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Чому Кріштіна Гатоеш пішла у відставку

У SEF наразі не відповіли, чи відставка Гатоеш пов'язана зі скандалом довкола смерті українця. У Міністерстві внутрішніх справ також відмовилися від коментарів, але повідомили, що керівник відомства Кріштіна Гатоеш подала у відставку "за власним бажанням".

Водночас один з депутатів депутат від опозиційної PSD Рікардо Лейте пов'язав звільнення Гатоеш з інцидентом.

Коли стали відомі обставини смерті громадянина України в аеропорту Лісабона, відставка була єдиним можливим виходом,

– написав він у твіттері.

Раніше Кріштіна Гатоеш у коментарі RTP пояснила, що не пішла у відставку одразу після інциденту через те, що побачила у цій ситуації "відповідальність, від якої не можна втекти".

"Як би це не було складно, мені треба було з цим розбиратися. Моя відставка не спричинила б ніяких позитивних змін... Потрібно було зробити щось, щоби цей трагічний інцидент ніколи не забули й щоб більше ніхто не пережив того, що пережив цей громадянин України у руках співробітників SEF", – заявила вона.

Що відомо про вбивство українця

У березні 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в'їхати в країну без дійсної візи. Офіцери Служби у справах іноземців та кордонів (SEF) жорстоко побили його. Невдовзі він помер в ізоляторі. Згодом 3 офіцерів затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві.