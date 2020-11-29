Глави фракцій знову зберуться на нараду: про що говоритимуть
Глави фракцій у Верховній Раді 30 листопада планують знову зібратись. Політики хочуть обговорити питання щодо ситуації з Конституційним Судом та підтримки бізнесу на карантині.
Зустріч запланована на 9:00. Про це повідомив заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграмі.
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Про що говоритимуть
За словами Железняка, увагу приділять законам щодо вирішення конституційної кризи та підтримки бізнесу.
Ну і від цього буде залежати конструкція наступного тижня. Чи будуть спеціально запрошені гості, поки питання,
– зауважив нардеп.
Зауважимо, раніше у в уряді анонсували програми підтримки для бізнесу на карантині. Наприклад, деяким ФОПам виплатять по 8 тисяч гривень.
Що вирішували на попередній нараді
- Попередня нарада лідерів фракцій відбулась 28 листопада. Теми були майже ті самі. Проте, крім КСУ та підтримки бізнесу, говорили також про Держбюджет-2021 та ймовірність запровадження локдауна.
- Зокрема, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що бюджет планують ухвалити наступного тижня, а саме 4 грудня або після 7 грудня.
- Железняк розповів, що на нараді політики домовилися, що запровадження жорсткого локдауна залежатиме від кількості хворих.
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