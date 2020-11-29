Глави фракцій у Верховній Раді 30 листопада планують знову зібратись. Політики хочуть обговорити питання щодо ситуації з Конституційним Судом та підтримки бізнесу на карантині.

Зустріч запланована на 9:00. Про це повідомив заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграмі.

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Про що говоритимуть

За словами Железняка, увагу приділять законам щодо вирішення конституційної кризи та підтримки бізнесу.

Ну і від цього буде залежати конструкція наступного тижня. Чи будуть спеціально запрошені гості, поки питання,

– зауважив нардеп.

Зверніть увагу! Конституційний суд раніше скасував низку положень антикорупційного законодавства. Зокрема, визнав неконституційною статтю про покарання за брехню чиновників у деклараціях.

Зауважимо, раніше у в уряді анонсували програми підтримки для бізнесу на карантині. Наприклад, деяким ФОПам виплатять по 8 тисяч гривень.

Що вирішували на попередній нараді