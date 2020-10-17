Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він перебуває на домашньому карантині.

Поки що у політика немає симптомів коронавірусу. Про це повідомив австрійський телерадіомовник ORF з посилання на прессекретаря міністра.

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Главі МЗС повідомили про результат тесту 16 жовтня, одразу після цього працівників відомства та осіб, з якими контактував міністр – відправили на домашню ізоляцію. Окрім того, відповідні особи та усі члени уряду пройдуть тест на COVID-19 як запобіжний захід.

Найближчі візити глави МЗС Австрії за кордон, зокрема до Лондона та до Копенгагена – скасували через інфікування. Також не відбудуться заплановані поїздки Шалленберга до Греції та Кіпру.

Припущення щодо зараження

Згідно з припущенням прессекретарки глави МЗС Австрії, Шалленберг міг заразитися вірусом 12 жовтня під час участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Згодом він брав участь у Раді міністрів та у пленарному засіданні Національної ради Австрії.

Довідка. Станом на 17 жовтня 2020 року в Австрії виявили COVID-19 у 61 387 людей. Одужало 47 618 осіб, померло – 882.