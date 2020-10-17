У глави МЗС Австрії виявили коронавірус
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він перебуває на домашньому карантині.
Поки що у політика немає симптомів коронавірусу. Про це повідомив австрійський телерадіомовник ORF з посилання на прессекретаря міністра.
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Главі МЗС повідомили про результат тесту 16 жовтня, одразу після цього працівників відомства та осіб, з якими контактував міністр – відправили на домашню ізоляцію. Окрім того, відповідні особи та усі члени уряду пройдуть тест на COVID-19 як запобіжний захід.
Найближчі візити глави МЗС Австрії за кордон, зокрема до Лондона та до Копенгагена – скасували через інфікування. Також не відбудуться заплановані поїздки Шалленберга до Греції та Кіпру.
Припущення щодо зараження
Згідно з припущенням прессекретарки глави МЗС Австрії, Шалленберг міг заразитися вірусом 12 жовтня під час участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Згодом він брав участь у Раді міністрів та у пленарному засіданні Національної ради Австрії.