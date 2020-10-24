Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану 23 жовтня зустрілися із державним секретарем США Майком Помпео. Зустрічі американського чиновника та представників ворогуючих держав відбулися окремо.

Темою переговорів з главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим і його вірменським колегою Зограбом Мнацаканяном було врегулювання ситуації у Нагірному Карабасі. Про це Помпео повідомив у своєму твіттері.

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Ми обговорили найважливіші кроки з припинення насильства у нагірно-карабаському конфлікті. Обидві сторони повинні припинити вогонь і повернутися до переговорів,

– наголосив держсекретар.

Глави МЗС Азербайджану і Вірменії погодилися з необхідністю припинити бойові дії. Водночас вони знову поклали відповідальність за ескалацію конфлікту один на одного.

Зауважимо, США, Росія та Франція є членами мінської групи з урегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Угоди про перемир'я в Нагірному Карабасі

9 жовтня міністри закордонних справ держав провели переговорили у Москві. Вони завершилися рішенням про перемир'я, яке мало розпочатися 10 жовтня. Однак тиша на фронті тривала недовго. Сторони поновили бойові дії за кілька годин після оголошення припинення вогню.

Вдруге Азербайджан та Вірменія мали припинити вогонь 18 жовтня. Однак тоді перемир'я не відбулося зовсім.

Зверніть увагу! Від початку поновлення бойових дій в Нагірному Карабасі загинули 37 мирних жителів. Крім того, пошкоджені 1,5 тисячі об'єктів інфраструктури, громадські та виробничі об'єкти. Детальніше про ситуацію у невизнаній республіці – читайте тут.