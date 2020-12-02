Введення нового цільового податку та збільшення темпів зростання акцизів на тютюнові вироби, обговорювані у Верховній Раді, можуть мати негативні наслідки для української економіки.

А аргументи прихильників такої політики ґрунтуються на псевдодослідженнях. Про це пише "Главком".

З ініціативою про зміну принципів оподаткування тютюнової продукції виступив Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький за підтримки ГО "Життя". Нагадаємо, в Україні зараз щорічно підвищують акцизи на сигарети на 20%, ця політика буде діяти до 2025 року.

Тепер же пропонується обкласти сигарети додатковим цільовим збором, гроші від якого підуть, наприклад, в коронавірусний фонд. Нещодавно Радуцький заявив, що за допомогою податків ціну на пачку сигарет треба підвищити до 200 грн, і тоді держбюджет отримає 6 млрд грн доходу.

Однак експерти застерігають, що різке зростання акцизів і введення нових податків призведе, в першу чергу, до збільшення обсягів ринку контрафактних і контрабандних сигарет, які не обкладаються зборами і, отже, будуть коштувати значно менше. Нинішні 4,5 млрд грн втрат держбюджету через нелегальний тютюн можуть стати ще більше.

Як зазначає видання, антитютюнове лобі, аргументуючи необхідність збільшення зростання акцизів, використовує результати вкрай сумнівних досліджень. Так, нещодавно ГО "Життя" опублікувала дослідження Київської школи економіки, де робиться висновок, що пропонований план підвищення акцизів набагато вигідніший для держбюджету, ніж той, на якому нібито наполягають тютюнові компанії.

При цьому ігнорується той факт, що тютюнові компанії не проти діючої зараз стратегії поступового підвищення акцизів.

Навпаки, вони вже давно офіційно заявили, що прийнятий план підвищення податків їх цілком влаштовує, тому що він зрозумілий і прогнозований. Головне для них, щоб на тлі цього значного зростання податків ні в кого не засвербіли руки підіймати їх ще більше,

– зауважує видання.

При цьому пропонована стратегія суперечить рекомендаціям ВООЗ. Вони показують, що нинішні щорічні 20% зростання акцизів і так ведуть до збільшення нелегального ринку. Подальше збільшення зборів, пропоноване ГО "Життя" і Радуцьким, призведе до ще більш стрімкого зростання кількості контрабанди та підробок. ВООЗ прямо говорить про те, що лише зниження темпів зростання податків сповільнить збільшення частки нелегального ринку сигарет, але антитютюновий лобі робить все навпаки.