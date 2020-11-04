Кабінет Міністрів України на засіданні 4 листопада погодив зміну глав обласних державних адміністрацій в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях.

Таке рішення пов’язане з неефективністю їх роботи. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання, передає 24 канал.

Тим часом Ми зараз не вводитимемо локдаун цілої країни, – Шмигаль

Хотів підняти ще одну важливу тему, яка стосується ефективності роботи голів облдержадміністрацій. Сьогодні відбудеться узгодження ряду кадрових рішень в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях,

– сказав він.

Шмигаль додав, що президент Зеленський неодноразово наголошував на тому, що немає "касти недоторканних, і якщо чиновник показує неякісну та неефективну роботу, то будуть кадрові зміни".

Відтак, Кабмін погодив звільнення голів Одеської ОДА – Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва та Сумської ОДА Романа Грищенка.

Зауважимо, що у партії "Слуга народу" раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій. Ба більше – вже є проєкти кадрових рішень.

Максима Куцого на посаду глави Одеської ОДА призначили у жовтні 2019 року, його колегу у Сумах Романа Грищенка – лише у березні цього року. А ось глава Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів пробув на посаді взагалі пів року, з кінця квітня цього року.