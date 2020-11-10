У свіжому випуску "Голосу Америки" за 10 листопада – новообраний президент США Джозеф Байден формує перехідну адміністрацію та готується до вступу на посаду президента 20 січня. Його команда закликала відомство, яке забезпечує передачу влади у США, формально розпочати цей процес. Це дозволить Байдену проводити конкурси на посади.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Дональд Трамп досі не може визнати свою поразку на виборах у США. На конференціях у Вашингтоні уже обговорюють, як зміниться міжнародна політика США, зокрема щодо Росії та України, за президенства Байдена.