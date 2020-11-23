У свіжому випуску "Голосу Америки" за 23 листопада – завтра Джо Байден повинен оголосити свій вибір на кілька головних посад в адміністрації. Припускають, що на посаду держсекретаря Байден призначить Ентоні Блінкіна. За президентства Барака Обами той був заступником держсекретаря.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У Білорусі відбулась масштабна акція протесту. Силовики затримали приблизно 350 людей. Палата представників американського конгресу ухвалила розширений законопроєкт про підтримку демократії у Білорусі.