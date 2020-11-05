У свіжому випуску "Голосу Америки" за 5 листопада – у США вже ще не знають, хто буде їхнім наступний президентом. У Джорджиї, Неваді та Аризоні триває підрахунок голосів. Кандидат від демократів Джозеф Байден впевнений у перемозі у штаті Невада. Це дозволить йому набрати необхідних 270 голосів. Натомість Дональд Трамп має намір звертатись до суду. Він також написав у твітерів, що переможе.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Невеликий розрив між Дональдом Трампом і Джо Байденом в кількох штатах засвідчив про глибоке розділення країни, кажуть експерти. На Виборах до Палати представників Конгресу США у штаті Індіана перемогла, емігрантка з України, республіканка Вікторія Спартц.