Голос Америки: Байден впевнений у перемозі, Трамп також і хоче судитися
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 5 листопада – у США вже ще не знають, хто буде їхнім наступний президентом. У Джорджиї, Неваді та Аризоні триває підрахунок голосів. Кандидат від демократів Джозеф Байден впевнений у перемозі у штаті Невада. Це дозволить йому набрати необхідних 270 голосів. Натомість Дональд Трамп має намір звертатись до суду. Він також написав у твітерів, що переможе.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Невеликий розрив між Дональдом Трампом і Джо Байденом в кількох штатах засвідчив про глибоке розділення країни, кажуть експерти.
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