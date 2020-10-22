У свіжому випуску "Голосу Америки" за 22 жовтня – у Білорусі на тлі протестів почала відроджуватись білоруська мова. Бажання спілкуватися рідною мовою породило нову культурну сцену в країні, де рок-гурти стали альтернативою російському телебаченню. Зокрема, молодь створює нові гурти та через інтернет поширює народну культуру.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

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Держдепартамент США підтвердив, що міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану зустрінуться у Вашингтоні 23 жовтня щодо Нагірного Карабаху.

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