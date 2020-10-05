У свіжому випуску "Голос Америки" за 5 жовтня – вже в середу, 7 жовтня, частину Нью-Йорка можуть повернути на карантин. Все через велику кількість нових інфікованих на COVID-19. Відтак у 9 районах міста мер Білл де Блазіо запропонував закрити державні і приватні школи, некритично важливий бізнес та на місяць призупинити роботу ресторанів.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Лікарі Трампа повідомили, що йому двічі давали стероїдний препарат після того, як рівень кисню у крові президента впав.

Пожежі у Каліфорнії випалили понад 1,5 мільйона гектарів землі. Станом на вечір 4 жовтня, понад 16 тисяч вогнеборців намагалися загасити 23 пожежі. Займання досі не можуть контролювати.