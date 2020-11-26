У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 листопада – чинний президент Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з нацбезпеки Майкла Фліна. Він відвічі визнав, що брехав Федеральному бюро розслідування про свої контакти з російським дипломатом Сергієм Кисляком.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

За минулу добу у США зафіксували понад 180 тисяч нових випадків інфікування COVID-19. Понад 2 тисячі людей померли. Аби убезпечити своїх рідних напередодні свят, дедалі більше американців проходять тест на коронавірус, навіть якщо не мають симптомів.

Попри низку змін і обмежень, пандемія не може стати на заваді добрим справам. 8-річний хлопчик Кавана Белл із Мериленду з квітня допоміг вже майже 9 тисяч людей.