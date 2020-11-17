У свіжому випуску "Голосу Америки" за 16 листопада – інфекціоніст США зазначив, що вже в недалекому майбутньому COVID-19 перестане бути пандемією. Першими випробувати вакцину зможуть медики, які наражаються на небезпеку, а також найбільш вразиві до хвороби особи.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Американська компанія Moderna оголосила, що її вакцина проти COVID-19 ефективна майже на 95%. Такі дані компанія опублікувала за підсумками третьої фази тестувань вакцини.

Дональд Трамп продовжує заперечувати, що програв на виборах і не визнає перемогу Джозефа Байдена. Юристи президента подали позов до Федерального суду Пенсільванії.

Український атлет Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети.