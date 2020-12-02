У свіжому випуску "Голосу Америки" за 2 грудня – уряд Сполучених Штатів Америки наступного тижня вирішуватиме, чи давати дозвіл на використання вакцини Pfizer. Спеціальна комісія наукових радників американського уряду оприлюднила рекомендації щодо того, хто у США першим має отримати вакцину від COVID-19.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки не виявило свідчень масштабних порушень на виборах 2020, які б могли вплинути на результат голосування. Про це в інтерв'ю розповів міністр юстиції Вільям Бар.

Президент Дональд Трамп погрожує накласти вето на оборонний бюджет США. Він вимагає додати до проєкту закону положення, які б зробили соцмережеві компанії відповідальними за зміст розміщених там повідомлень.

Великобританія стала першою країною, яка затвердила для широкого використання вакцину від COVID-19. Клінічні дослідження показали, що ця вакцина ефективна на 95%.