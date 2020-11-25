У свіжому випуску "Голосу Америки" за 25 листопада – у США зафіксували найбільшу денну кількість смертей від COVID-19 за минулі пів року. Напередодні від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 2 тисячі американців. Загалом від початку пандемії вже зафіксували 259 тисяч смертей через вірус.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Команда новообраного президента США Джозефа Байдена вже почала активну роботу. Його радники провели щонайменше 20 зустрічей із представниками адміністрації Дональда Трампа та усіма федеральними агентствами. Також Байден презентував свій вибір щодо низки ключових посад у сфері дипломатії та національної безпеки.