У свіжому випуску "Голосу Америки" за 19 жовтня – виборчі штаби республіканців і демократів зосередили свої зусилля на кількох ключових штатах, перемога яких може визначити долю виборів. Серед них – штат Флорида, де останні опитування свідчать про майже рівну підтримку Трампа і Байдена. Журналісти запитали, кого підтримають вихідці з України.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Родичі кількох американців, які загинули у збитому над Іраном "Боїнгу" МАУ, подали позов проти Тегерана у Федеральному суді у Вашингтоні.

у США щодня додається в середньому 55 тисяч нових випадків захворювань на COVID-19.