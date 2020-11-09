У свіжому випуску "Голосу Америки" за 9 листопада – новообрані президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс оголосили, що негайно зосередять роботу своєї команди на пандемії COVID-19, рецесії, змінах клімату та системному расизмі. Вони вже анонсували склад групи радників щодо пандемії і одразу після брифінгу оголосять свої плани у боротьбі з коронавірусом.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Щойно великі ЗМІ заявили про перемогу Байдена, тисячі людей почали збиратися під Білим домом. Танці, святкування і нескінченні сигнали автомобілів не вщухали до пізньої ночі. Світові лідери продовжують вітати Джо Байдена з перемогою. Президент Володимир Зеленський заявив у твітері, що Україна – оптимістична щодо майбутнього стратегічного партнерства з США.