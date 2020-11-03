У свіжому випуску "Голосу Америки" за 2 листопада – вже 3 листопада 2020 року визначатимуть, чи легалізовувати у деяких штатах вживання марихуани. Це можуть зробити виборці Арізони, Місіссіпі, Монтани, Південної Дакоти та Нью-Джерсі.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: До виборів у США залишились лічені години. Там немає законодавчо закріпленого дня тиші перед голосуванням. Обидва кандидати у президенти проводять численні мітинги в основних штатах, які вважають визначальними для своєї перемоги. США, Великобританія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина оприлюднили спільну заяву щодо ситуації навколо Конституційного Суду України.