У свіжому випуску "Голосу Америки" за 21 жовтня – за останні кілька років уряд США вніс кілька важливих змін у процедуру проведення щорічної імміграційної лотареї "Зелена картка". Переможцю можуть відмовити у візі, якщо його визнанють потенційним тягарем для американського суспільства.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Міністр оборони США заявив, що Росія та Китай є найбільшими загрозами для США та представив ініціативи протидії небезпекам, які походять з цих країн.

Міністерство юстиції США та прокурори 11 штатів подали позов проти компанії Google, в якому звинуватили гіганта високих технологій у зловживанні своїм монопольним становищем.

У США оголосили нові правила, які обмежують надання політичного притулку іноземцям. Йдеться про тих, хто порушував імміграційні закони, скоював важкі злочини чи інші правопорушення.