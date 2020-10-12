У свіжому випуску "Голосу Америки" за 12 жовтня – у Білорусі 11 жовтня пройшли "Марші честі". Силовики застосовували силу, зокрема були задіяні водомети. За даними правозахисного центру "Вясна", кількість затриманих по всій країні зросла до понад 450 людей.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: ЄС продовжив на рік санкції щодо Росії через застосування хімічної зброї. Ідеться, зокрема, про застосування "Новічка" проти Сергія Скрипаля та його дочки.