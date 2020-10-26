У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 жовтня – міжнародні експерти прокоментували проведення та попередній результат місцевих виборів в Україні. Вони зазначили, що все виглядало дуже добре, вибори відповідали українським та міжнародним стандартам. За їх словами, з технічного боку Україна впоралась з проведення голосування.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У Білорусі відбувся загальнонаціональний страйк. Не працювали кафе, магазини, заводи та інші підприємства.