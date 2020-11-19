У свіжому випуску "Голосу Америки" за 18 листопада – У Міжнародному валютному фонді заявили, що для перегляду програми співпраці з Україною потрібна повна згода з Києвом щодо плану дій. Директор-розпорядник МВФ та президент України провели телефонну розмову, зокрема обговорювали незалежність центрального банку та зусилля щодо подолання корупції.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

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Компанія Pfizer оприлюднила нові дані, які свідчать про ще більшу безпечність вакцини від COVID-19.

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