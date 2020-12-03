У свіжому випуску "Голосу Америки" за 3 грудня – у США кількість нових випадків заражень COVID-19 на добу перевищила 200 тисяч. Понад 100 тисяч пацієнтів зараз перебувають у лікарнях країни. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, за добу померли 3 157 людей.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Заступник Держсекретаря США Стівен Біґен заявив, що Україна має лишатись пріоритетом уваги Організації безпеки та співробітництва в Європі.

Британія, Естонія та США назвали подію, організовану Росією в ООН за участі проросійських бойовиків, спробою спотворити реалії конфлікту на сході України.

У США зменшили рекомендований період карантину для людей, які мали можливий контакт із вірусом COVID-19. Ізоляцію можна завершити після 7 днів, якщо немає симптомів хвороби та є негативний тест.

Мер Лос-Анджелеса оголосив у місті жорсткий карантин. Усім мешканцям наказали залишатися вдома та не виходити на вулицю без крайньої потреби.

У Нью-Йорку запалили вогники головної ялинки міста. Через пандемію глядачів на відкриття не запрошували, натомість організатори створили масштабне телевізійне шоу.