У свіжому випуску "Голосу Америки" за 29 жовтня – посли країн Великої сімки розкритикували рішення Конституційного суду України, що впливає на роботу антикорупційних органів. Європарламентарка Ребекка Гармс заявила, що рішення КСУ спрямоване проти народу України, який стояв на Майдані під час Революції Гідності.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Західні аналітики зауважили, що деякі обставини голосування порушують перед президентом та його партією важливі питання.